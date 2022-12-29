Tekirdağ'daki marketlere yılbaşı denetimi

Yeni yıl kutlamaları için vatandaşlar alışverişe yönelirken, gıda kontrol ekipleri marketleri denetledi.

2023'e sayılı günler kala gıda denetimi artırıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı sebebiyle tüketiminin artması beklenen ürünlerin 5996 sayılı Kanun çerçevesinde denetim ve kontrolleri için denetimlerini gerçekleştirdi.

Marketler denetlendi

İlçe Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların yılbaşında güvenli gıdaya ulaşması açısından gıda ürünlerinin satışı yapılan marketlerde çeşitli kontroller yapıldı.

Sahte alkol hassasiyeti

Gıda ürünlerinin yanı sıra ekipler, yılbaşının herhangi bir faciaya dönüşmemesi içinde alkollü içeceklerin satıldığı bayileri de mercek altına alarak denetim yaptı.



