Tekirdağ'daki sahte doktor gerçek doktor olmak istiyor

Sahte diploma ile hastanede pratisyen hekimlik yapan Ayşe Özkiraz, cezaevi yönetiminden sınava hazırlanmak için kitap istedi.

Türkiye'nin gündemini sarsan sahte doktor olayında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorculuk oynarken yakalanan Ayşe Özkiraz, foyası ortaya çıkınca tutuklandı.

Kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Özkiraz, sahte diploma ile bir süre görev yaptı.

Cezaevinde bulunan ve hakkında 13 yıla kadar hapis talep edilen Özkiraz'ın yönetime ilettiği talebi gündeme geldi.

Sınava hazırlanmak için kitap istedi

Özkiraz’ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi.