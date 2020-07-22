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- TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti
TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti
Kamyonun bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik aksadı.
- AA & Ensonhaber
- 22.07.2020 - 15:23
TEM otoyolunun Pendik mevkiinde, İstanbul istikametine seyir halindeki 28 K 5817 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, ardından da Kurtköy sapağındaki yön tabelasına çarparak durabildi.
SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI, YARA ALMADAN KURTULDU
Sürücü, yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti VİDEO