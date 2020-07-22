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    TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti

    Kamyonun bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle trafik aksadı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.07.2020 - 15:23
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    TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti

    TEM otoyolunun Pendik mevkiinde, İstanbul istikametine seyir halindeki 28 K 5817 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere, ardından da Kurtköy sapağındaki yön tabelasına çarparak durabildi.

    SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI, YARA ALMADAN KURTULDU

    Sürücü, yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

    Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti #1

    TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

    Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

    TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti VİDEO

    TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti #2

    TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti #3

    TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti #4

    TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti #5

    TEM otoyolundaki kaza İstanbul trafiğini felç etti #6

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