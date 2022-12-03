Temel Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı bizimle çalışmaya razı olacak

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın seçimleri kazanması halinde seçilen cumhurbaşkanının masadaki partilerle çalışmaya razı olacağını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisince Yenimahalle'deki AFİTAB Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'na katıldı.

Saadet Partisi lideri burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı, engellilerin de desteği ile iktidara geldiklerinde sorunlarını çözeceklerini söyledi.

"Problemleri 20 ay geçmeden çözeriz"

Yakın zamanda bir seçim olacağına işaret eden Karamollaoğlu, "Biz iktidara gelelim, bunların 20 yıldır çözemediği problemlerin tamamını 20 ay geçmeden çözeriz. Çünkü bizde inanç var, tecrübe var. Biz bilgi sahibi insanla tokalaşırız, her insandan istifade ederiz. Her türlü fedakarlığı da yaparız. Böyle bir atmosferde Türkiye'nin nereden nereye geleceğini görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeye ne kadar pahalıya mal olduğunu sistemi getirenlerin dahi gördüğünü savunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"300-350 sayfalık bir protokol imzalanacak"

"6 parti olarak bir araya geldik. Herhalde dünya tarihinde böyle bir ittifak pek olmamıştır. Birbirleri ile politika itibarıyla uzlaşmayan 6 siyasi parti bir araya geldi, şimdi hedef tek bir aday göstermek cumhurbaşkanlığına. Cumhurbaşkanlığını kazandığımız zaman Mecliste çoğunluğu elde edip Türkiye'nin politikalarını yeniden belirlemek. Böyle bir koalisyon protokolü bugüne kadar hiç hazırlanmadı. 5 ekip başarılı bir rapor ortaya koyabilmek için ayrı ayrı çalışıyor. Bu raporlardan ikisi yayınlandı. Genel parti politikalarını belirlemek için bir komisyon haftalardır çalışıyor. İnşallah önümüzdeki birkaç hafta içinde rapor tamamlanacak ve biz 6 parti olarak asgari müşterekleri belirlemiş olacağız. Bu sistemi mutlaka değiştirmek gerekir. Bu değişim belli bir süreç gerektirir, bu süreçte ülke ekonomisi, eğitimi, sağlığı nasıl şekillenecek şimdiden hazırlık yapıyoruz. 300-350 sayfalık bir protokol imzalanacak."

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı

Parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişikliğini öngören kısa bir metni kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Karamollaoğlu, "Şimdi yol haritasını çiziyoruz. Seçilecek cumhurbaşkanı siyasi partilerle nasıl çalışacakmış, eli ayağına dolaşırmış, hadi oradan, siz istişarenin ne manaya geldiğini anlamaktan acizsiniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Elbette bir cumhurbaşkanı adayı olacak, o cumhurbaşkanı elbette bizimle beraber çalışmaya razı olacak, elbette seçime gitmeden önce parti genel başkanlarıyla bir deklarasyon yayınlayacak, 'Ben bu prensipler içinde çalışacağım.' diyecek. Herhangi bir kişi, neyi hedeflediğimizi bilmeden cumhurbaşkanı adayı gösterilebilir mi, elbette olmaz. Zaman içinde acil kararlar vermesi gerektiğinde elbette istişare edecek. Sen bunun adına ne dersen de hukuken cumhurbaşkanı yardımcılığı tabirini kullanamazsınız, kullandığınız an eğer o genel başkan Mecliste ise milletvekilliği statüsü düşer, onun için biraz daha gevşek bir kavram kullanıyoruz. Ama cumhurbaşkanının en önemli özelliği, elbette bakanları tayin edilecek, elbette siyasi partilerle istişare ederek karar alacak, aklına eseni yapmayacak. O zaman acil karar alamazmış, doğru siz alamazsınız çünkü kime neyi ne kadar vereceğinizi önceden hesaplamanızı gerektirir, bu bir pazarlık gerektirir. Bizde şahsi bir menfaat yok, doğrudan doğruya kararın isabetli olup olmaması var."

"Tek yol Milli Görüş"

Saadet Partisi olarak bu tarihten itibaren bir seferberlik ilan ettiklerini dile getiren Karamollaoğlu, "Mart ayında bile seçimin yapılma ihtimali var, gafil avlanmamalıyız. Topluma ineceğiz, elini sıkmadığımız bir seçmen kalmayacak. İş yerinde, evinde, yeri gelecek kahvehanede seçmene ulaşacağız ve biz kimiz ona söyleyeceğiz. Bu ülkenin içinde bulunduğu şartlardan kurtulmanın tek yolunun Milli Görüş olduğunu onlara söyleyeceğiz." diye konuştu.

Altılı masanın uyumlu bir şekilde çalıştığını dile getiren Karamollaoğlu, "İnşallah bu ay içinde bütün hazırlıklarımız tamamlanmış olacak, önümüzdeki aydan itibaren kolları sıvayıp sahaya bir bütün olarak ineceğiz." değerlendirmesini yaptı.