Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, EYT düzenlemesine ilişkin, "Bunun ne faydası olacak önümüzdeki dönemde göreceğiz, bunun getireceği yük ne olacak onu göreceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Temel Karamollaoğlu, iktidarın uyguladığı politikalarla Türkiye ekonomisini çökerttiğini öne sürdü.

İktidarın, seçimleri tekrar kazanma şansının olmadığını savunan Karamollaoğlu, "Artık bu iktidarın, AK Parti'nin ülkemizin problemlerini çözme olasılığı tamamen kalktı." diye konuştu.

"Yükü ne olacak onu göreceğiz"

EYT düzenlemesiyle ilgili bir adımın atıldığını anımsatan Karamollaoğlu, "Basit bir karar aldılar. Mübarekler 20 yıldır niye beklediniz? Bunun ne faydası olacak önümüzdeki dönemde göreceğiz, bunun getireceği yük ne olacak onu göreceğiz." dedi.

Temel Karamollaoğlu: EYT'nin yükü ne olacak göreceğiz VİDEO



Asgari ücreti değerlendirdi

Açlık sınırında olan bir rakamın asgari ücret olarak belirlendiğini aktaran Karamollaoğlu, "Birkaç ay sonra göreceksiniz bu 8 bin 500 lira yine açlık sınırının altında kalacak." ifadelerini kullandı.

Yoksulluk sınırının 22 bin lira civarında olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "Hedefimiz, en kısa zamanda asgari ücreti yoksulluk sınırına çıkarmaktır. Bu üç senede mi olur, beş senede mi olur ama kesinlikle beş seneyi geçmez." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun üç haneli rakamlara ulaştığını iddia eden Karamollaoğlu, kişi başına düşen milli gelirin azaldığını dile getirdi.

"Bu toplantımız bize güç katacak"

6'lı masanın amacının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmek olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"6'lı masa çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki ayın 5'inde biraz geciken toplantımızı inşallah gerçekleştireceğiz. Bu toplantımız bize güç katacak. Birbirleriyle uzlaşması zor gözüken, çok farklı parti programları olan altı parti bir araya gelip, bu ülkenin geleceğini sağlam bir temele oturtmak için uzlaşı içine girdiler."