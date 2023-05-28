Temel Karamollaoğlu: Mücadelemize devam edeceğiz

ensonhaber.com

Tarihi 2023 seçimleri sona erdi.

Türk halkı, iki turlu seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha görev yapma sorumluluğu verdi.

Muhalefetten ise art arda açıklamalar geliyor.

Son açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Karamollaoğlu, mücadeleye devam mesajı verdi.

Saadet lideri şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı.



Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum.



Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden “Yaşanabilir bir Türkiye” için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz.



Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bu ülke bizim, hepimizin!"