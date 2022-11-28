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    Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu

    Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu

    6'lı masanın aldığı ortak kararların açıklandığı toplantıya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun uyuması damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 16:28
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    Millet İttifakı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ni, bugün Ankara’da düzenlediği toplantıda kamuoyuna açıkladı.

    Her partiden bir kişinin uzun uzun alınan kararları anlatması toplantıyı oldukça uzattı.

    DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'nun kürsüye çıkarak konuştuğu sırada ekrana yansıyan 6 lider arasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun uyuması dikkat çekti.

    Sandalyede uyuyakaldı

    Dinlemekten yorulduğu görülen Karamollaoğlu'nun, uzun süreli uyku moduna geçtiği anlar da kameralara yansıdı.

    Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu #1

    Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu VİDEO

    Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu #2

    Temel Karamollaoğlu toplantıda uyudu #3


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