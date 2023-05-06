Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu mitinge aynı araçla geldi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Maltepe mitingine aynı araç içerisinde geldi. Karamollaoğlu o anları "Geliyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için son 8 gün.

Millet İttifakı ise İstanbul mitingi bugün Maltepe’de bir araya geldi.

Millet İttifakı'nın düzenlediği mitinge Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katılıyor.

Aynı araçla geldiler

Büyük İstanbul mitingine dakikalar kala Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile miting yolundaki fotoğrafını paylaştı.

Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu lüks makam aracıyla Maltepe Etkinlik Alanı'na geçtiler.

'Geliyoruz' dedi

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Saadet Lideri Karamollaoğlu, araç içindeki paylaştığı fotoğrafa "Geliyoruz" notunu düşerek paylaştı.

Makam aracını eleştirirken pot kırmıştı

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir canlı yayında makam araçlarını eleştiren Temel Karamollaoğlu, "Türkiye’de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault’a binse?" demişti.

"Benimki de Mercedes"

Sunucunun "Peki sizin aracınız nedir" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" gafında bulunmuştu.