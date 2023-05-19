Temel Karamollaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

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104 yıldır her 19 Mayıs tarihinde kutlanan Milli Mücadele'nin başlangıcı, bu yıl da ülke genelinde coşkuyla karşılanıyor..

Ülke genelinde Türk bayrakları beraberinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, siyasi isimlerden de tek tek mesajlar geliyor..

Bunlardan bir tanesi de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Mesajda 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine vurgu yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Muhterem genç kardeşlerim; gün, sizin gününüzdür. Söz sizde ve zaman sizden yanadır. Dün nasıl umutların bitti zannedildiği bir noktada, şartların getirdiği her türlü zorluklara rağmen başarmışsak; bugün de yine başaracağız!



19 Mayıs ruhuyla ve de gençlerimizin azmi, heyecanı ve kararlılığıyla Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğimize olan inancım tamdır.



Hiç ama hiç endişeniz olmasın; inanıyoruz, kararlıyız ve hep birlikte başaracağız! Aziz milletimizin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun.