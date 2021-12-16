4 bin 253 liraya yükselen asgari ücreti değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "4 bin 253 lira iyi bir rakam ama vatandaş geçinemiyorsa olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılından itibaren geçerli sayılacak olan asgari ücreti açıkladı.

Buna göre en düşük asgari ücret 4 bin 253 lira oldu.

Geçen yıla oranla bu zam yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

Asgari ücreti Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da değerlendirdi.

“4 BİN 253 LİRA İYİ BİR RAKAM, FENA BİR RAKAM DEĞİL”

Karamollaoğlu, iyi zam geldiğini belirterek, "Bizzat Cumhurbaşkanı kendisi açıklama ihtiyacı duyuyor. Ancak enflasyon rakamlarını dikkat alarak bunun bir vatandaşın gündelik geçimini sağlayıp sağlamayacağını düşünmek lazım. Fiyatlar bu rakamların üzerine çıkmışsa... 4 bin 253 lira iyi bir rakam, fena bir rakam değil. Ama vatandaş geçinemiyorsa 4 bin 253 değil, 5 bin 250 liranın da farkı olmaz. Mühim olanı asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin kendi ihtiyacını karşılayabilmesidir. Asgari ücret açlık sınırında olamaz, açlık sınırının altında hiç olamaz. Ben rakamın üzerinde durmuyorum. Geçinebilecek kadar bir ücret olmalı. Biz dolarla ticaret yapıyoruz. İhracat yaptığımızda da dolarla alıyoruz." dedi.

Temel Karamollaoğlu’ndan asgari ücret değerlendirmesi ViDEO