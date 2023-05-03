Temel Karamollaoğlu'ndan HDP'ye vaat: Anadilde eğitim serbest olacak HDP'nin koşulsuz destek açıklamasından sonra 6'lı masanın HDP'ye neler vadettiği gün yüzüne çıkıyor. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, iktidara geldiklerinde anadilde eğitimin serbest olacağını belirtti.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandı.

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise PKK'nın yanı sıra HDP'den de destekler gelmeye devam ediyor.

Daha önce PKK'nın sözde elebaşları birçok kez Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunmuş ve teröristbaşı Apo'ya özgürlük, özerklik ve sınır ötesi operasyonların durması umuduyla, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini açıklamıştı.

Terör örgütleri desteğini açıkladı

Eli kanlı terör örgütü bu destekleri açıklarken senelerce devletin damarlarında sinsi bir yapılanma kuran FETÖ terör örgütü de Kılıçdaroğlu'na desteklerini her platformda açıklamayı sürdürüyor.

Bu desteklere karşılık 6'lı masanın terör örgütlerine ve destekçilerine neler vadettiği gün geçtikçe gün yüzüne çıkıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, merkez Sur ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Diyarbakır Buluşması" programına katıldı.

"Ülkede yönetim anlayışı değişecek"

Temel Karamollaoğlu yaptığı konuşmada, yapılacak seçimlerin Türkiye'nin gidişatını ciddi manada etkileyeceğini, sadece bir hava değişiminin meydana gelmeyeceğini, ülkede yönetim anlayışının değişeceğini söyledi.

Karamollaoğlu, bölgede bazı beklentilerin olduğunu ve bu beklentilerin karşılanması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi Lideri, bölgede en önmeli beklentilerden birisinin anadilde eğitim olduğunu belirterek iktidara geldiklerinde bu beklentiyi karşılayacaklarını belirtti.

"Okullarda anadilin mutlaka öğretilmesine ihtiyaç var"

Temel Karamollaoğlu, anadilde eğitim vaadini verirken şu ifadeleri kullandı:

Anadilde eğitim, anadilin geliştirilmesi. Bir takım adımlar atıldı ama ondan sonra o adımların arkası gelmedi. Kürtçe yayın yapan devlet kanalının faaliyete geçmesi önemli ama yeterli değil ki. Okullarda da anadilin mutlaka öğretilmesine, bunun için yeterli sayıda öğretmen tahsis edilmesine ihtiyaç var.

"KHK'ları kabullenmemiz mümkün değil"

KHK'lıların da göreve tekrar döneceğini belirten Temel Karamollaoğlu şöyle konuştu: