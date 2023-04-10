Temel Karamollaoğlu'ndan Muharrem İnce'ye: Böyle bir şey yapmasını anlayamıyorum Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmemesiyle ilgili konuşan Temel Karamollaoğlu, "Muharrem Bey'in böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil" dedi.

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Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmasıyla birlikte siyasette gündem iyice hareketlendi.

Cumhurbaşkanı adaylarının ardından milletvekili adayları da belirlenirken Millet İttifakı'ndan Muharrem İnce'ye yönelik sataşmalar da sürüyor.

Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili konuştu.

"Muharrem Bey'in böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum"

Muharrem İnce'nin adaylığının zarar verdiğini söyleyen Temel Karamollaoğlu, "Muharrem Bey'in böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. AKP’ye destek veriyorsan çık söyle." dedi.

Muharrem İnce'nin adaylığının AK Parti'ye yaradığını da söyleyen Karamollaoğlu, yaşanan durumun doğru olmadığını ifade etti.

"Birinci turda bu iş bitecek"

Karamollaoğlu son olarak Kılıçdaroğlu'nun her şeye rağmen ilk turda kazanacağını da sözlerine ekledi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in sorularını yanıtlayan Temel Karamollaoğlu'nun Muharrem İnce ile ilgili sözleri şu şekilde:

Zarar veriyor. Muharrem Beyin böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. AK Parti’ye destek veriyorsan çık söyle. Bu AK Parti’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil. Buna rağmen milletin sağ duyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum.

Muhalefette oyları bölmekle suçlanıyor

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imzayı toplaması Millet İttifakı'nı endişelendirmişti.

Sanattan siyasete çok sayıda muhalif ismin adaylıktan vazgeçmesi için çağrıda bulunduğu İnce, kendisine bir teklif yapılmadığını söyleyerek özellikle CHP'ye kapıları kapattı.

Seçim mitingleri için start veren İnce, Millet İttifakı seçmenleri tarafından oy bölmekle suçlanıyor.