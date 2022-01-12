Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor

Koronavirüse yakalanan ve hastaneye yatırılan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi paylaşıldı.

Türkiye'de son zamanlarda artan koronavirüs vakalarından siyasetçiler de kaçamadı.

Geçtiğimiz hafta koronaya yakalan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesi'nden henüz çıkamadı.

80 yaşındaki Karamollaoğlu, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.

Sağlık durumu kamuoyu tarafından merakla takip edilen Karamollaoğlu'nun son durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Karamollaoğlu ile ilgili açıklamada bulundu

TABURCU OLACAK

Saadet Partisi Lideri'nin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacağı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Sağlık durumu oldukça iyi olan değerli Genel Başkanımızın herkese selâmı var. Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır.

Bu süreçte kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir an olsun dualarını eksik etmeyen teşkilat mensuplarımıza ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.



"HERKESE SELAMI VAR"

Değerli Genel Başkanımız, kendisini merak eden, gelişmeleri yakından takip eden ve şifa temennilerini paylaşan herkese selam ve muhabbetlerini iletmektedir."







