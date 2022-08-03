Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Temmuz ayı enflasyon rakamları...

2022 TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Temmuz ayı enflasyon rakamları ne kadar oldu.İşte detaylar..

Milyonlarca vatandaş, 'Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak?' sorularına yanıt arıyordu.

Türkiye İstatisitik Kurumu (TÜİK) üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı.

Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

En çok artış ulaştırmada oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

En az artış gösteren ana grup ise yüzde 25,79 ile haberleşme olarak belirlendi.

Haziran ayı enflasyon rakamları ne kadardı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Haziran ayında TÜFE yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda 78,62 seviyesine yükseldi.

Tüketici fiyatları Haziran'da aylık %4,95 oldu. TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili yaptığı son açıklamasında, 2023 Şubat, Mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını belirtmişti.