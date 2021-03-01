Teoman Sancar kimdir? Teoman Sancar CHP'den neden istifa etti?

Teoman Sancar kimdir? Teoman Sancar CHP'den neden istifa etti?

Denizli CHP Milletvekili, aynı zamanda Milli Savunma Komisyonu Üyesi olan Haşim Teoman Sancar'ın istifası sonrasındaki detaylar merak konusu oldu. Teoman Sancar kimdir ve neden istifa etti?

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine istifa ettiği iddiaları geniş yankı buldu.

Siyasi kariyerini sürdürürken öte yandan memleketinde bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanlığını da yürüten Sancar'a dair bilgiler merak konusu oldu.

CHP içerisinde yaşanan ve sessiz kalınan taciz olaylarının ardından çoğalan istifalar üzerine, Teoman Sancar'ın istifası da araştırılıyor.

Peki Teoman Sancar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Teoman Sancar neden istifa etti? İşte detaylar..

HAŞİM TEOMAN SANCAR KİMDİR?

Teoman Sancar 1970, Denizli doğumlu. Baba adı Fikrettin, anne adı Naciye. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancar İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Denizli Sanayici İş Adamları Derneği Üyeliği ve Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevlerinde bulundu. Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği yaptı.

2015 - 2017 yılları arasında Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Haşim Teoman Sancar, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden XXVII. Dönem Denizli Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Millî Savunma Komisyonu Üyesidir.

Orta düzeyde İngilizce bilen Sancar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

TEOMAN SANCAR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Teoman Sancar, Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanlığı’na gönderdiği istifa dilekçesinde Sancar, “Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Hiçbir oluşum ve siyasi partiye geçmek sebebiyle istifa etmiş değilim” diye belirtti.

Siyaset gündeminde tartışılan istifanın ardından eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir skandalın daha patlak verdiğini iddia etti.

Gökçek Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Bu olayın altından kalkamazlar" derken, Bayer, "Ayıp diye nitelendirilen bu skandalın altından nasıl kalkacaklar" dedi.

CHP'den ve Sancar'dan bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.