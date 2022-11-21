Terör hedefleri canlı yayında yerle bir edildi

Karkamış'da İHA ekibi canlı yayın yaptığı esnada; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların gerçekleştirdiği nokta atışlarla, terör hedefleri yerle bir edildi.

Terörle mücadele kapsamında operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.

Mehmetçilerimiz, hainlere darbe üstüne darbe indirirken Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü PKK tarafından kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Hain saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Karkamış'da TGRT Haber için canlı bağlantı yaparak bölgedeki son durumu aktaran İHA ekibinin yayını esnasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar sınırın Suriye tarafına geçti.

Terör hedeflerini yerle bir edildi

Uçaklar, havadan yaptığı bombardıman ile önceden belirlenen terör hedeflerini yerle bir etti.

Hedeflerin vurulmasının ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

İHA ekibi, canlı yayında izleyicilere o anları anbean aktardı.



