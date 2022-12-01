PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olan S.K., tutuklandı. S.K.’nin, HDP Edremit ilçe başkanı olarak da görev aldığı öğrenildi.

Balıkesir’de, terörle mücadele kapsamında çalışmalar kararlılıkla sürüyor…

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerden biri Çanakkale'de, 3’ü Balıkesir'de yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

3 kişi adli kontrolle serbest

AA’nın haberine göre; Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen zanlıların, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden S.K, çıkarıldığı hakimlikçe PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakimliğe sevk edilen diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör operasyonunda yakalanan HDP Edremit ilçe başkanı tutuklandı VİDEO



İlçe ve dernek başkanlığı yaptığı belirlendi

Tutuklanan S.K'nin, Balıkesir'de HDP Edremit İlçe Başkanı olduğu, bir dönem Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (ANYAKAY-DER) başkanlığını yaptığı belirtildi.