ABD ve Türkiye'den terör örgütlerinin finansmanına karşı ortak yaptırım ABD ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda, terör örgütlerinin finansmanına karşı 2 kişiye ortak yaptırım uygulandığını açıklandı.

ensonhaber.com

ABD ve Türkiye, terör örgütlerinin finansmanına karşı yaptırımlarına devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ABD ve Türkiye’nin Suriye'de faaliyet gösteren Heyet Tahrir el-Şam ve Tevhit ve Cihat Cemaati adlı terörist grupların finansal faaliyetlerini kolaylaştıran 2 kişiye yaptırım uygulandığı duyuruldu.

Böylelikle, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

ABD ile eş zamanlı donduruldu

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Mal varlıklarının dondurulma işlemi, Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: