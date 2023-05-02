ABD ve Türkiye’den terör örgütlerinin finansmanına karşı ortak yaptırım

ABD ve Türkiye, terör örgütlerinin finansmanına karşı yaptırımlarına devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ABD ve Türkiye’nin Suriye'de faaliyet gösteren Heyet Tahrir el-Şam ve Tevhit ve Cihat Cemaati adlı terörist grupların finansal faaliyetlerini kolaylaştıran 2 kişiye yaptırım uygulandığı duyuruldu.
Böylelikle, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
ABD ile eş zamanlı donduruldu
Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.
Mal varlıklarının dondurulma işlemi, Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ABD’yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan açıklamayla söz konusu karar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.
Daha önce de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen bir şebekenin malvarlıkları 5 Ocak 2023 tarihinde iki ülke tarafından eş zamanlı olarak dondurulmuştu.
Ülkemiz terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir.