Terör örgütü çözülüyor: 5 PKK'lı daha teslim oldu Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha teslim olmasının ardından bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 48'e çıktı.

AA Terör örgütü PKK'daki çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Suriye ve Irak'ta faaliyet yürütmüşler Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2014'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 48'e yükseldi.