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    Terör örgütü PKK mensubu 1 kişi daha ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK mensubu 1 kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 13:04
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    Terör örgütü PKK mensubu 1 kişi daha ikna yoluyla teslim oldu

    Hain terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor...

    Son olarak İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

    1996'DA ÖRGÜTE KATILDI

    Teslim olan örgüt mensubunun, 1996 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak tarihinden bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 18'e yükseldiği aktarıldı.

    Terör örgütü PKK mensubu 1 kişi daha ikna yoluyla teslim oldu #1


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