Terör örgütü PKK/YPG'nin Azez'e düzenlediği roketli saldırıda 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü PKK, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Suriye’nin Halep kenti kırsalında Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Azez’e terör örgütü PKK tarafından roketli saldırı düzenlendi.

1'i çocuk 3 ölü

İHA'nın haberine göre, kent merkezinin hedef alındığı saldırıda 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

YPG hedefleri vuruluyor

Öte yandan, Azez'e yönelik saldırı sonrası TSK ve Muhalifler, Tel Rıfat merkezi ve Şeh İsa'daki YPG hedeflerini vurmaya başladı.

Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı VİDEO

