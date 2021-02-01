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    Terör örgütü propagandası yapan 118 kişi gözaltına alındı

    İçişleri Bakanlığı, 01-31 Ocak 2021 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 5 bin 394 hesap hakkında çalışma yapıldığını ve şu ana kadar 118 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 15:53
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    Terör örgütü propagandası yapan 118 kişi gözaltına alındı

     

    İçişleri Bakanlığı, 01-31 Ocak 2021 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 5 bin 394 hesap hakkında çalışma yapıldığını ve şu ana kadar 118 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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