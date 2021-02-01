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Terör örgütü propagandası yapan 118 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü propagandası yapan 118 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 01-31 Ocak 2021 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 5 bin 394 hesap hakkında çalışma yapıldığını ve şu ana kadar 118 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.