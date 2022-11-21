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- Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor
Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor
- 21.11.2022 - 14:32
- Güncelleme : 21.11.2022 - 14:49
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği başarılı operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen terör örgütü, sivilleri hedef alıyor.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen eli kanlı terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.
3 kişi can verdi
Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik bugün 5 havan/roketli saldırı düzenledi.
Teröristlerin attığı havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
Saldırılarda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Sivillere yönelik 10 roketli/havanlı saldırı
Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.
Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket de boş alana isabet etmişti.
AA'nın haberine göre eli kanlı terör örgütü, böylelikle dünden bu yana çocuk yaşlı gözetmeden sivillere yönelik 10 roketli/havanlı saldırı düzenledi.