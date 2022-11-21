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    Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor

    Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 2 günde, 10 roketli saldırı düzenlendi.
    • 21.11.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:49
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    Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor

    Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği başarılı operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen terör örgütü, sivilleri hedef alıyor.

    İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen eli kanlı terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

    3 kişi can verdi

    Terör örgütü, Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik bugün 5 havan/roketli saldırı düzenledi.

    Teröristlerin attığı havan/roketler, bir lise ve 2 ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

    Saldırılarda biri öğretmen, biri çocuk olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

    Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor #1

    Sivillere yönelik 10 roketli/havanlı saldırı

    Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanmıştı.

    Terör örgütü üyelerinin dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine attığı 4 roket de boş alana isabet etmişti.

    AA'nın haberine göre eli kanlı terör örgütü, böylelikle dünden bu yana çocuk yaşlı gözetmeden sivillere yönelik 10 roketli/havanlı saldırı düzenledi.

    Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor #2

    Terör örgütü YPG/PKK sivilleri hedef alıyor #3


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