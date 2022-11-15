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    Terör saldırısında yaralananlardan 61'i taburcu edildi, 20'sinin tedavisi sürüyor

    Terör saldırısında yaralananlardan 61'i taburcu edildi, 20'sinin tedavisi sürüyor

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 61'nin taburcu edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 19:57
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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

    Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 81 hastanın 61'inin taburcu olduğunu duyurdu.

    14 hastanın serviste, 6 hastanın da yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü belirten Ali Yerlikaya, yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diledi.

    "14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor"

    Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."

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