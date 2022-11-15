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    Terör saldırısında yaralanan 61 kişi taburcu oldu

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim'deki hain saldırı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan 81 kişiden 61'inin taburcu olduğunu açıkladı. 6 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
    • 15.11.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 17:57
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    Terör saldırısında yaralanan 61 kişi taburcu oldu

    İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da terör eylemi yaşandı.

    Gerçekleşen bomba saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı.

    Yaralıların son durumu paylaşıldı

    Saldırıda şehit olan 6 kişi gözyaşları içinde sol yolculuklarına uğurlanırken yaralıların tedavileri ise sürüyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralılarla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Terör saldırısında yaralanan 61 kişi taburcu oldu #1

    "81 hastamızdan 61’i taburcu oldu"

    Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."

    Terör saldırısında yaralanan 61 kişi taburcu oldu #2


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