Terör saldırısında yaralanan 61 kişi taburcu oldu

Terör saldırısında yaralanan 61 kişi taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim'deki hain saldırı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan 81 kişiden 61'inin taburcu olduğunu açıkladı. 6 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da terör eylemi yaşandı.

Gerçekleşen bomba saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı.

Yaralıların son durumu paylaşıldı

Saldırıda şehit olan 6 kişi gözyaşları içinde sol yolculuklarına uğurlanırken yaralıların tedavileri ise sürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralılarla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

"81 hastamızdan 61’i taburcu oldu"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61’i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."