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Terörden temizlenen Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi

Terörden temizlenen Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi

Bir dönem teröristler tarafından mesken tutula bölge, Mehmetçik tarafından temizlenmesinin ardından dağ keçilerine yuva oldu.