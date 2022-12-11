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    Terörden temizlenen Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi

    Bir dönem teröristler tarafından mesken tutula bölge, Mehmetçik tarafından temizlenmesinin ardından dağ keçilerine yuva oldu.
    • 11.12.2022 - 12:50
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    Terörden temizlenen Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi

    Kahraman Mehmetçik'in mücadelesiyle teröristlerin mesken tuttuğu bölgelerde artık güven ve huzur hakim...

    Bu bölgelerden biri de Hakkari.

    Uzun yıllar terörle anılan Yüksekova, son hali ile görenlerin yüzünü güldürüyor.

    Güvenli dağlara dönüştü

    Teröristlerin cirit attığı bölgede şimdilerde dağ keçileri cirit atıyor. Tehlike saçan bölge, güvenli dağlara dönüşerek adeta dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu.

    Esendere beldesi kırsalında sürü halinde ilerleyen dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Terörden temizlenen Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi VİDEO

    Terörden temizlenen Yüksekova da dağ keçileri görüntülendi #1

    MSB paylaştı

    O anlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından resmi hesapta paylaşıldı.

    Bakanlık paylaşıma şu notu düştü:

    "Yüksekova'nın dağları beyaza bürünmeye başlarken bölgedeki güzellikler de kışa hazırlık yapıyor. Mehmetçiklerimizin teröristlerden temizlediği zorlu zirvelerde sevimli dağ keçileri doğal yaşamlarına devam edebiliyor."

    Terörden temizlenen Yüksekova da dağ keçileri görüntülendi #2

    Terörden temizlenen Yüksekova da dağ keçileri görüntülendi #3


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