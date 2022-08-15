Teröre verdiğimiz ilk şehidin, şehadet yıl dönümü

Hain terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk baskında şehit olan Süleyman Aydın, şehadetinin 38. yılında rahmet ve minnetle anılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain terör örgütüne ilk şehidini, 15 Ağustos 1984 tarihinde verdi.

Siirt'in Eruh ilçesinde kahramança çatışan Komando Er Süleyman Aydın, PKK'lıların düzenlediği ilk saldırıda şehit oldu.

38 yıl önce vatanı uğruna şehit düşen kahraman askerin, şehadetinin bugün yıl dönümü...

Erzincan'a yakşalık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli Mahallesi'nde bulunan kabristanlığa adeta akın edildi.

Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş, şehadet yıldönümünde şehidin mezarını ziyaret ederek dualar etti.

"Teröre verdiğimiz ilk şehit"

Muhtar Keleş, “1984 yılında yaşanan hain terör saldırısında komşumuz, kardeşimiz, Süleyman Aydın’ı şehit verdik. Türkiye tarihine teröre ilk verdiğimiz şehit asker olarak geçti. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun.” dedi.

"Şehidimizi onurlandırmak için asfaltı yapmamız gerekiyor"

Mertekli Mahallesi Muhtarı İsmail Keleş, Jandarma Komando Er Süleyman Aydın’ın kabristanının bulunduğu yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmının stabilize olduğunu ifade ederek, “Jandarma Komando Er Süleyman Aydın’ın Türkiye’nin teröre verdiği ilk şehidi olması hasebiyle mezarlığımıza yurdumuzun her tarafından şehit aileleri derneklerinden ziyarete gelirler. Sağ olsun her geldiklerinde bazı eksiklikleri bizlere iletirler.

Bende bu konuda biraz sitemkarım. Mezarlığın 1 kilometrelik bir yolu var. Ama 8 yıldır bir türlü bu yolumuz yapılmadı. Stabilize bir yol. Biz şehidimizi onurlandırmak amacıyla bu asfaltı yapmamız gerekiyor. İnşallah bu yolu yaparlar” ifadelerini kullandı.