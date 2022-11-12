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    Teröristlerin mağaradan çıkıp teslim oldukları anlar kamerada

    Teröristlerin mağaradan çıkıp teslim oldukları anlar kamerada

    Pençe Kilit operasyonları ile kaçacak alan bırakılmayan terör örgütünde çözülmeler hızlandı. Teröristlerin mağaradan çıkıp Mehmetçik’e teslim oldukları anlar, kameralara yansıdı.
    • 12.11.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 10:56
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    Terörle mücadele kapsamında gerek yurtiçinde gerekse sınır ötesinde operasyonlar aralıksız devam ediyor…

    Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı şekilde başarılı bir şekilde sürüyor…

    Teröristlere ait mağara, sığına ve barınaklar tespit edilmelerinin ardından imha ediliyor.

    400’den fazla terörist etkisiz hale getirildi

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400’den fazla terörist etkisiz hale getirilirken 500’den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

    Teslim olma anları

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde de çözülmeler hızlandı.

    İHA’nın haberine göre; hafta içinde 2 terörist terör örgütünden kaçarken, hemen ardından 5 terörist daha terör örgütünü bırakarak Mehmetçik’e teslim oldu.

    Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim olmalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

    Teröristlerin mağaradan çıkıp teslim oldukları anlar kamerada VİDEO

    “Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez”

    Komandoların etrafını sardığı, zorlu ve kayalık arazide bulunan mağaradaki teröristler ellerini kaldırarak tek tek mağaradan çıktı.

    Mehmetçik gerekli güvenlik önlemlerini alırken, askerlerden biri teröristleri mağaradan Kürtçe konuşarak çıkardı.

    Görüntülerde diğer askerin, "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez." ifadesi de görüntülerde yer aldı.

    Teröristlerin mağaradan çıkıp teslim oldukları anlar kamerada #1

    Teröristlerin mağaradan çıkıp teslim oldukları anlar kamerada #2

    Teröristlerin mağaradan çıkıp teslim oldukları anlar kamerada #3

    Teröristlerin mağaradan çıkıp teslim oldukları anlar kamerada #4


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