Tesettürlü bir genç, Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı’nın mekanına alınmadı Sosyal medya hesabından paylaşım yapan "sed" isimli bir genç kız, "Biraz önce başörtülü olmam gerekçesi ile Ezgi Mola’nın eşi Mustafa Aksakallı’nın işletmesi olan Kuruçeşme Boop’a alınmadım" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'nın evlendiği Mustafa Aksallı ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Bodrum'da işletmecilik yapan Mustafa Aksallı'nın mekanına başörtülü bir genç, giremediğini söyledi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan "sed" isimli kullanıcı, arkadaşlarının içeri alındığını ancak kendisinin başörtüsünden dolayı içeri giremediğini söyledi.

Yaşananları tek tek anlattı

Genç kız attığı tweetlerde şu ifadelere yer verdi;

"Biraz önce başörtülü olmam gerekçesi ile Ezgi Mola’nın eşi Mustafa Aksakallı’nın işletmesi olan Kuruçeşme Boop’a alınmadım.

Arkadaşımın doğum günü için günler öncesinden rezervasyon yapılmasına ve benden dakikalar öncesinde arkadaşlarımın mekana alınmasına rağmen kapıdaki görevlinin aşağılayıcı bir ifadeyle “o kafandakiyle içeri girmezsin” sözleriyle kapıdan çevrildim.

Bugüne kadar birçok farklı mekana gittim ve ilk defa böyle bir muameleyle karşılaştım. Hak, hukuk ve özgürlüğü savunan bir birey olarak yaşadığım bu saygısızca durum karşısında asla sessiz kalmayacağım ve gereken yapılana kadar da durmayacağım.

"Saygı beklemek en doğal hakkım"

Dini inancımdan ötürü kendi irademle başörtülü,inançlı bir bireyim. Arkadaş çevremde her türlü düşünce yapısına,inanca sahip birçok insan var. Herkesin görüşüne, yaşayış tarzına saygım var. Ve herkesten de aynı saygıyı beklemek en doğal hakkım.

Herkesin özgürce yaşayacağı, farklı inançlara, etnik kökenlere, yaşayış tarzlarına sahip insanların birbirine saygı duyacağı günleri umarken kendi ülkemde böyle bir muamele ile karşılaşmak gerçekten çok üzücü.

Belirtmek isterim ki şu an için işletmenin sahiplerine karşı herhangi bir suçlamada bulunmuyorum ancak yaşadığım bu saygısızlık karşısında herhangi bir yaptırımda bulunulmazsa işletme sahiplerinin de kapıdaki görevlilerle aynı tutum ve düşünceyi paylaştığı anlamına gelir.

Bu yaşadığım olayı siyasileştirmeniz o kadar çirkin ki.Sokakta mini etek giyiyor diye tacize uğrayan mağdurlara etek giymeseymiş diyen aşağılık zihniyete zıt olduğunuzu sanarken aslında aynı pencereden bakıyorsunuz hayata.Aynı düşünce yapısını paylaşıyorsunuz.Gerçekten çok yazık.

Faklı yaşayış tarzına, inanca, giyim tarzına sahip olmak bizi farklı türler yapmıyor. Hepimiz insanız özümüzde. Eğer gerçekten özgürlüğü, eşitliği, adaleti savunuyorsak isteyen istediğini giyebilmeli istediği gibi yaşayabilmeli ve kimse bundan dolayı ayrıştırılmamalı."

Özür geldi

Yaşadıklarını anlatan genç kız daha sonra Mustafa Aksallı'nın kendisini aradığını ve özür dilediğini söyledi.

"İşletmenin sahibi Mustafa Bey bana ulaştı ve yaşanan olay hakkında konuştuk, özür diledi ve bana bu muameleyi yapan çalışanları da konferansa ekleyip özür diletti. Bana ulaştıkları ve mağduriyetimi göz ardı etmedikleri için teşekkür ederim."