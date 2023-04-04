Tesla'nın Türkiye pazarına girmesi sonrası oto galerilerin fırsatçılığı ortaya çıktı Tesla’nın 1,5 milyon lira başlangıç fiyatıyla Türkiye’ye getireceği araçlarının, bazı fırsatçı oto galeriler tarafından ilan sayfalarında fahiş bedellerle satılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Tesla’nın Türkiye tanıtımından önce ilan sayfalarındaki yüksek fiyatla satışa konulan araçlar dikkat çekti.

İHA

Türkiye’de pandemiden sonra başlayan otomobilde arz sıkıntısının en büyük nedenleri arasında stokçuluk bulunuyor.

Stok sorunu nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında da fahiş artışlar yaşanıyor.

Bu gelişmeler yaşanırken elektrikli dünyasında küresel bir marka olan Tesla, resmi olarak Türkiye’de faaliyete geçti.

1 milyon 548 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak

İlk olarak Model Y, üç paketiyle satışa çıkarıldı. Tesla Model Y'nin 3 farklı versiyonuna, 1 milyon 548 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip olunacak.

Satışlar online yapılacak, tek satılacak model Berlin’de üretilen Model Y olacak. Ön sipariş bedeli 10 bin TL olarak belirlendi.

Teslimatların mayısta başlayacağı bilgisi paylaşılırken herhangi bir kura çekiminin yapılmayacağı ve talebe yetişileceği bildirildi.

2,5-3 milyon liraya satışa koyanlar oldu

Araçların teslimatları İstanbul Kanyon ve Akasya AVM'den yapılacak, marka Merter'de de servis açacak. İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da 30 Supercharger yarın devreye girecek.

Tesla’nın bu adımı, Türkiye’de otomobil stokçularını ofsayta düşürdü. Tesla’nın Türkiye’de 1,5 milyon liradan başlayan fiyatlarla sattığı araçların ilan sayfalarında lansmandan önce 2,5-3 milyon liraya satışa konulduğu görüldü.

Tesla Model Y, Long Range ve Performance paketleriyle Türkiye’deki kullanıcılarıyla buluşuyor.

Oto galerilerin ilanlarında farklı fiyat tarifesi dikkat çekti

Model Y’nin en üst paketi olarak kabul edilen Model Y Performance 1 milyon 778 bin liradan sipariş ediliyor.

Aynı araç, ilan sayfalarında oto galeriler tarafından 2 milyon 800 bin lira ile 3,5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Model Y long range paket, bir diğer aracın ise ilanlarda 2 milyon 300 bin liraya satıldığı görüldü.