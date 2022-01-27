CHP'nin İBB'den tasfiye ettiği karla mücadele personelleriyle konuşan Tevfik Göksu, Kadir Topbaş'ın döneminde mevcut kadroya Moskova'da eğitim verildiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, kar krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Haber'in Sebep Sonuç programında Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Tevfik Göksu, İBB'nin kurumsal kapasitesinin bertaraf edildiğini söyledi.

İBB'nin İstanbul'da krize neden olan kontrolsüz çalışmalarının ardından konuşan Göksu, eski başkan Kadir Topbaş'ın faaliyetlerini hatırlattı.

"KADİR AĞABEY, KARLA MÜCADELE İÇİN MOSKOVA'DA EĞİTİME GÖNDERDİ"

Karla mücadele için Topbaş'ın personelleri yurt dışına eğitime gönderdiğine dikkat çeken Göksu, "Bakın rahmetli Kadir Ağabey bu karla mücaele için ne yapmıştı biliyor musunuz? Büyükşehir Belesiyesi'nin ilgili birimlerinden elemanları seçti. Moskova'ya eğitime gönderdi. Moskova'ya eğitime gidenlerle telefonla konuştum. Hepsi tasfiye edildi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu: Moskova’da kar eğitimi alan kadro İBB’den tasfiye edildi VİDEO



"BÜTÜN. HAFIZA BERTARAF OLDU"

CHP'nin, kendilerinden olmayana kullanılacak bir araç olarak baktığına dikkat çeken Göksu, "CHP'nin temel zihniyeti ötekileştiricidir. Kendi rozetini taşımıyorsanız ağzınızla kuş da tutsanız, kurumsal kapasiteniz ya da bireysel kapasiteniz ne kadar nitelikli olursa olsun siz CHP'linin gözünde kullanılacak bir araçsınız. Bütün o hafıza, bertaraf oldu gitti." dedi.