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    Tevfik Göksu: Seçim olsa İstanbul'u kazanırız

    Tevfik Göksu: Seçim olsa İstanbul'u kazanırız

    Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, anketlerde AK Parti'nin İstanbul'u kazanacaklarını gördüklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 01:12
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 01:12
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    Tevfik Göksu: Seçim olsa İstanbul'u kazanırız

    Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın sunumuyla ekrana gelen Açık ve Net programının konuğu Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu oldu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu ile geçirdiği 1 yılın masaya yatırıldığı programda Tevfik Göksu önemli veriler açıkladı.

    METRO HEDEFİ 30 KM - GERÇEKLEŞEN SIFIR

    İmamoğlu'nun vaatleri arasında olan metro projelerinde hiçbir adım atılmadığını belirten Göksu, İBB'nin son 1 yılda 30 kilometre metro hedeflemesine rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekti.

    Tevfik Göksu: Seçim olsa İstanbul'u kazanırız #1

    İBB AK PARTİLİ BELEDİYELERİN 114 PROJESİN DURDURDU

    İBB tarafından AK Partili belediyelerin birçok projesinin engellendiğini anlatan AK Partili Göksu, "114 proje durduruldu" dedi.

    Tevfik Göksu: Seçim olsa İstanbul'u kazanırız #2

    İSTANBUL'DA SEÇİM OLSA KİM KAZANIR

    Programın sonunda Kübra Par, İstanbul seçimleriyle ilgili açık ve net bir soru sordu: "Yarın seçim olsa sizce İstanbullular, tekrar İmamoğlu'nu mu seçer? Yoksa bu sefer biz kazanırız der misiniz?"

    Esenler Belediye Başkanı Göksu, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Bunu ben demiyorum, anketlere bakın. Biz Allah'ın izniyle, tekrar bir seçim olsa AK Parti yeniden yoluna devam edecek. Hiç tereddüt etmeden AK Parti yeniden alacak."

    Tevfik Göksu: Seçim olsa İstanbul'u kazanırız VİDEO

     

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