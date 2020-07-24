Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, anketlerde AK Parti'nin İstanbul'u kazanacaklarını gördüklerini söyledi.

Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın sunumuyla ekrana gelen Açık ve Net programının konuğu Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu ile geçirdiği 1 yılın masaya yatırıldığı programda Tevfik Göksu önemli veriler açıkladı.

METRO HEDEFİ 30 KM - GERÇEKLEŞEN SIFIR

İmamoğlu'nun vaatleri arasında olan metro projelerinde hiçbir adım atılmadığını belirten Göksu, İBB'nin son 1 yılda 30 kilometre metro hedeflemesine rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekti.

İBB AK PARTİLİ BELEDİYELERİN 114 PROJESİN DURDURDU

İBB tarafından AK Partili belediyelerin birçok projesinin engellendiğini anlatan AK Partili Göksu, "114 proje durduruldu" dedi.

İSTANBUL'DA SEÇİM OLSA KİM KAZANIR

Programın sonunda Kübra Par, İstanbul seçimleriyle ilgili açık ve net bir soru sordu: "Yarın seçim olsa sizce İstanbullular, tekrar İmamoğlu'nu mu seçer? Yoksa bu sefer biz kazanırız der misiniz?"

Esenler Belediye Başkanı Göksu, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Bunu ben demiyorum, anketlere bakın. Biz Allah'ın izniyle, tekrar bir seçim olsa AK Parti yeniden yoluna devam edecek. Hiç tereddüt etmeden AK Parti yeniden alacak."

Tevfik Göksu: Seçim olsa İstanbul'u kazanırız VİDEO

