The Economist'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tur tavsiyesi Seçimden önce "Erdoğan gitmeli" grafiği ile muhalefete destek veren İngiliz The Economist'in yazarı, Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tur için borsada spekülasyon tavsiyesinden bulundu.

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Tarihi 14 Mayıs seçimleri Türkiye'yi ikinci tura götürdü.

Muhalefetin hayal kırıklığı ve AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı açık ara önde tamamlaması muhalif seçmende büyük bir moral bozukluğuna neden oldu.

Millet İttifakı liderleri bu moral bozukluğunu ortadan kaldırmak için peş peşe açıklamalar yaparken yurt dışından ilk destek geldi.

Economist'ten ikinci tur desteği

Seçimden önce yayınladığı analizler, "Erdoğan gitmeli" grafiklerini kapağına taşıyan İngiliz The Economist dergisinin bir yazarı Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na tavsiyeler paylaştı.

"Kılıçdaroğlu ekonomiyi hedef almalı"

Yazar Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'na 2. tur öncesi borsada spekülasyonlarla ekonomiyi hedef alması önerisinde bulundu.

Ash, paylaşımında, "Kılıçdaroğlu ile birkaç ay önce Londra'da görüştüm ve sorulara verdiği yanıtların zayıf olduğunu düşündüm. O zamanlar bu adamın bir kampanyada Erdoğan'ın dengi olmadığını düşünmüştüm. Bu endişeler bir şekilde gerçekleşti.

Muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun zafiyetlerini baştan beri biliyordu ve Meral Akşener bir nevi gemiden kaçmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu için şu anda en iyi şans, piyasaların ikinci seçimi satın alması ve alıcıları Erdoğan ve önlerindeki büyük ekonomik riskler konusunda pişman etmesi." ifadelerine yer verildi.