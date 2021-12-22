THK turist turlarına hazırlanıyor

THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, uçakların turistlere hava turu düzenlemek için Devlet Hava Meydanları ile görüştüklerini açıkladı.

2021'in yaz aylarını Türkiye, yangın felaketiyle boğuşarak geçirdi.

Binlerce hektarlık alan kül olurken ülke genelinde yangınlara müdahale konusunda büyük tartışmalar yaşandı.

Özellikle geçmişte yangınlara müdahale etmekle yükümlü olan Türk Hava Kurumu'nun (THK) uçaklarının atıl halde olması büyük tepkiye neden oldu.

THK TURİZME AÇILIYOR

Büyük tartışmaların ardından yangınlar kontrol altına alınırken uçaklar da bakıma alındı.

Bu kapsamda yangınlar için onarılan uçakların bir bölümü de turizme açılıyor.

THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, varlıklı yaşlı turistlerin koyları ve tarihi yerleri havadan gezmek istediğini, bu amaçla uçaklarıyla tur düzenleyeceklerini söyledi.

ROTALAR BELİRLENİYOR

Türk Hava Kurumu (THK) uçakları artık turist taşıyacak. Turistik rotaların belirlenmesi için Devlet Hava Meydanları ile görüştüklerini açıklayan THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, şu bilgileri verdi:

“Eskişehir-İnönü, İzmir-Efes, Antalya-Karain ve Erzincan’daki eğitim merkezlerinde aktif olmayı planlıyoruz. Bunun tecrübelerini aşağı yukarı 1.5 yıldır sivil havacılıkla yürüterek, Karain’de başlattık. Selçuk Havalimanı’mızda da devam etmek istiyoruz.

"VARLIKLI YAŞLI TURİSTLER KOYLARI HAVADAN GEZMEK İSTİYOR"

Şöyle bir proje başlattık; gerçekten Türkiye Turizm merkezi ve her geçen gün turist sayımız artıyor. Ancak turist başına gelirimiz istediğimiz noktalarda değil.Çok varlıklı yaşlı turistler coğrafi olarak güzel koyları, tarihi noktaları havadan gezmek istiyorlar. Biz bunlara yönelik havadan küçük uçaklarla turlar başlattık. Ama bu konuda da Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çünkü bunun olabilmesi için havada adeta bir otobanın tanımlanması gerekiyor. Yani kuleyle bağlantının minimum ihtiyaç olarak ortaya çıktığı bir rota belirlenmesi gerekiyor. İnşallah bunları da yaptığımızda Türkiye, Kapadokya’daki balon veya Babadağ’daki yamaç paraşütü gibi yeni bir sektöre de THK öncülüğünde kavuşacak.”