Petrol
84.97
0.56%
Euro
19.892
0.12%
Dolar
18.7161
0.29%
Altın
1.088
0.88%
Borsa
5497
-0.13%
Bitcoin
318.860
-0.16%
BTXN Coin
6.37
-2.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in duruşma 30 Aralık’a ertelendi

    Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, bu karara itirazına ilişkin temyiz duruşması 30 Aralık’a ertelendi.
    • 27.12.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in duruşma 30 Aralık’a ertelendi

    Hakim Valbon Çekrezi yönetimindeki duruşmaya katılmayan Faruk Fatih Özer, avukatı tarafından temsil edildi.

    Hakim Çekrezi, savunma tarafının avukatının, Çekrezi'nin dava sürecinden uzaklaştırılmasını talep etmesi nedeniyle duruşmayı 30 Aralık’a erteledi. Mahkemenin, bu talebi görüşeceği ifade edildi.

    Avukat, hakim Çekrezi’nin dava sürecinden uzaklaştırılmak istenmesinin nedeninin, Özer davasına ilişkin Türk medyasında yayımlanan bazı materyallerin tercüme edilmesine yönelik talebin mahkemece kabul edilmemesi olduğunu savunuyor.

    Özer'in avukatı, bu sebeple hakim Çekrezi’nin dava sürecinden uzaklaştırılmasını talep ediyor.

    Thodex'in kurucusu Özer, 7 Aralık’ta kararı temyize götürmüştü

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

    Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16 ve 20 Aralık’ta görülmüştü.

    30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

    Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

    Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

    Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

    Thodex in kurucusu Faruk Fatih Özer in duruşma 30 Aralık’a ertelendi #1


    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Japonya'da kar yağışı bilançosu: 17 ölü, 90 yaralı
    Dünya

    Japonya'da kar yağışı bilançosu: 17 ölü, 90 yaralı

    Karadeniz'de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında
    Dünya

    Karadeniz'de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında

    Görüş Bildir