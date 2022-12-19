Türk Hava Yolları yolcuları Dünya Kupası final maçı heyecanını uçakta takip etti. Arjantin'in galibiyetiyle sona eren maçın ardından Arjantinli taraftarlar Atlas Okyanusu üzerinde zaferlerini kutladı.

Dünya, Arjantin ve Fransa mücadelesini konuşuyor...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası organizasyonu bu yıl Katar'da düzenlendi.

Arjantin ile Fransa'nın karşılaştığı dev mücadele, finali uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu.

Uzatmalar sonrası penaltılarla galip gelen taraf Arjantin oldu.

36 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı

Seri penaltı vuruşlarında rakibini 4-2 mağlup eden Arjantin, 36 yıl sonrası Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Galibiyetin ardından Arjantin cephesinde büyük bir sevinç yaşandı.

Final heyecanına uçakta ortak oldular

Tüm dünyanın kilitlendiği karşılaşmanın oynandığı sıralarda TK15 sefer koduyla havada olan İstanbul-Buenos Aires seferi düzenlendi.

Türk Hava Yolları yolcuları, uçak içi eğlence sistemleri ayrıcalığıyla final maçını takip etti.

THY uçağında Dünya Kupası heyecanı yaşandı VİDEO



Pilot anons yaptı

Karşılaşma öncesi kaptan pilot Çetin Siyah, "Değerli misafirlerimiz, Arjantin-Fransa arasında oynanacak olan Dünya Kupası final maçı heyecanını, uçak içi eğlence sistemi ayrıcalığıyla canlı olarak takip edebileceksiniz. THY ailesi olarak sizlere bu ayrıcalığı sunmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bol gollü ve keyifli bir maç izlemenizi temenni ederim. İyi uçuşlar." anonsunu yaptı.

Gökyüzünde galibiyet sevinci

Maç sonucunda ise ülkelerinin kupayı kazanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Arjantinli taraftarlar, Atlas Okyanusu üzerinde zaferlerini kutladı.

AA'nın aktarımına göre; THY Basın Müşavirliğinden paylaşılan görüntülerde, uçakta bulunan Arjantinli taraftarların sevinci yer aldı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler büyük beğeni topladı.