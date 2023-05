Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da iş insanlarıyla bir araya geldi

DHA

Samsun Yatırım ve İhracat Zirvesi, Türkiye genelinde ithalat ve ihracat yapan iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Zirveye Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve iş insanları katıldı.

Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023 yılının 2'nci yarısının çok hızlı ve önemli geçeceğini söyleyerek, "Pandemiyle başlayan tedarik sorunları, yanı başımızda yaşanan Ukrayna ve Rusya savaşıyla giderek derinleşen ham madde ve enerji krizleri, küresel ekonomiyi bir belirsizliğe sürüklemiştir. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 2022 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 254 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata dayalı büyüme modelini önemseyen ülkemiz, küresel ticaretteki payını yükseltmek ve yüksek katma değerli mal ve hizmet ihracatını arttırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bugün açıklanan İstanbul Sanayi Odası İmalata Dayalı İhracat İklim Endeksi 2022 Mayıs ayından itibaren en yüksek orana ulaşmış, 50 eşiklerinin üzerinde seyrediyordu zaten, son 3 aydır. Bugün de 53,1 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu bize yılın ikinci yarısının çok daha önemli ve hızlı bir büyümeyle geçireceğimizi ifade ediyor. Teknolojinin geldiği noktada ticareti şekillendirdiği, ticaretin içerisinde de önemli bir katalizör görevi gördüğünün farkındayız. Dijitalleşen dünyada e-ihracat aktörlerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak onların işini kolaylaştırarak bu alanda geliştiriyoruz. 2022 yılı Eylül ayında Türk Eximbank ile İGE A.Ş. finansman modelimizin protokolü imzalanmış, böylelikle firmalarımız ihracat desteklerimizden yararlanmak için zamandan kaynaklı finansman yükünden kurtulmuşlardır. Türkiye'nin milli sermayeli ilk özel bankası unvanını taşıyan Türk Ticaret Bankası'nın satın alınması ihracatçının finansman erişimini daha da kolaylaştıracaktır. Biz mal ve hizmet ihracatını önemsiyoruz. 2023 yılında 100 milyar doların üzerinde hizmet ihracatı rakamına da ülke olarak ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da Türkiye'nin cari açığı konusunda önemli bir katkı sağlayacağından şüphe duymuyoruz" diye konuştu.

Samsun'un önemli bir üretim ve ihracat merkezi olmasını arzu ettiklerini söyleyen Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsun'a bu zirveden sonra önemli yatırımlar geleceğinden de eminim. Yatırım yapmak isteyenler gönül rahatlığıyla buraya gelebilir. Türkiye'nin parlayan önemli markaları var. Bunlardan birisi de Togg yani Türkiye'nin otomobili. Togg'un babayiğitlerinden bir tanesi de Rifat Bey. Bursa'da babayiğitliklerini gösterdiler. Şu an Samsun'dalar ve biz de Togg'da Samsun'da da bir babayiğitlik göstermesini istiyoruz. Togg'un yarın öbür gün otobüsü, kamyonu olacaktır. Şu an C segmenti var, A segmenti olacaktır. Bunlardan birisi ya da parçalarından bir kısmını Samsun'da üretmek istiyoruz ve bunu karşılayabilecek bir şehir Samsun. Dünyanın ve Avrupa'nın yollarında dolaşan Togg'un mutlaka Samsun üretimi parçalarının veya bir bütünün bulunmasını istiyoruz."