Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevi Mehmet Muş'tan devraldı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevi düzenlenen törende Mehmet Muş'tan devralırken, cari açığı iyileştirmek ve döviz rezervlerini artırmak isteğini belirtti.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde çalışacağı 67. Hükümet'in kabine üyelerinin isimlerini kamuoyuna açıkladı.

Böylelikle Türkiye'de yeni bir dönem başladı.

Yeni kabinede görev alan bakanlardan biri de Ticaret Bakanı Ömer Bolat oldu.

Eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada "Bu bir bayrak yarışıdır, bugünden daha iyi noktalara taşınacaktır." diyerek, bakanlığı sırasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ise görevi, "Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Dün akşam Ticaret Bakanlığı görevini yönetme görevi şahsıma devredildi. Bugüne kadar bu görevi başarı ile yöneten değerli Bakanımız Mehmet Muş beyefendiye ve ekibine, kıymetli bürokratlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum." diyerek teslim aldı.

"Bu bir bayrak yarışıdır"

Mehmet Muş'un teslim töreninde şöyle konuştu:

Sayın Bakanımız gibi bir kişiye devir yapıyorum, mutluyum. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz belli bir seviyeye getirdik inşallah sayın Bakanım bizden alıp belli bir seviyeye getirecektir. Bugünden çok daha iyiye gidecektir, daha iyi noktalara taşıyacaktır, daha iyi hizmetler olacaktır.



Ben sayın Bakanım, genel müdürlerimize, uzmanlarımıza buradaki sekreterinden çaycısına kadar bütün arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.



İki yıl boyunca 27’nci dönem TBMM milletvekillerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ihtiyaç duyduğumuz yasal düzenlemelerde parlamentomuz bize destek verdi. Bundan sonra Bakanlığımızın ihtiyaç duyacağı yasal düzenlemelerde biz de parlamentonun üyesi olarak gerekli desteği vermeye çalışacağız. Ben sizleri şimdiden tebrik ediyorum, başarılı çalışmalar yapmanızı temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun

Bakan Bolat, eski bakan Mehmet Muş ile çok ortak yönlerinin olduğunu, ikisinin de İstanbul'da yetiştiğini ve AK Parti'de önemli görevler yaptıklarını aktardı.

Bakan Bolat'ın konuşmasında öne çıkanlar:

AK Parti hükümetlerinin hepsi çok başarılı hizmetlerde bulundular. 21 yılda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir biçimde üst üste 17 seçim zaferi kazanılmasının ve aziz milletimizin seçim zaferlerini AK Parti ve Cumhur İttifakı’na vermesi ile bu gerçeği ortaya koymaktadır.

Kıymetli milletvekillerimizle çalışacağız. 28’inci dönemde TBMM’de görev alan tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Onların yol göstermeleri ile birlikte yol alacağız.

İhracatımızın 36 milyar dolardan 21 yılda 255 milyar dolara yükselmesinde yapılan çalışmaların çok önemli katkısı var. Artık seçim bitti, şimdi TOBB, TİM, TESK, DEİK gibi kurumlarla birlikte inşallah birlikte çalışacağız.

41 yıllık iş hayatımda ekonominin çeşitli alanlarında çalışmalar yaptım. OSB'leri tanıyorum, inşallah bu alanlarda başarı çalışmalara imza atacağız.

"Ticaret artarsa refah artar"

Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir Türkiye yolunda çok çalışacağız. Ticaret artarsa refah artar. Cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerini artırmak istiyoruz. Hizmet ihracatımızın olduğu kadar mal ihracatımızın da çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum.

Enflasyonu düşürmek için çalışmalarımız sürecek. Fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir.

Yüce Allah bizlerin yar ve yardımcısı olsun.

Besmele ile yola çıkıyoruz. Gayret bizden tevfik Allahtan...