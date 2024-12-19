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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konulu diplomasi trafiği devam ediyor..

Bu kapsamda Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

D-8 Zirvesi'nde görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze oturumunda konuştu.



Erdoğan, Orta Doğu'da İslam ülkelerinin İsrail'e karşı atılacak adımlara öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

BAKAN BOLAT'IN YORGUN HALLERİ

Tam o esnada kameralara Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yorgun halleri yansıdı.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında uyuklarken görüntülendi..