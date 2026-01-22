Ticaret Bakanlığı takibe aldı: 3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırmızı ette stokçuluğa ve fahiş fiyata geçit yok...

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

KASAPLAR DENETİME ALINDI

Restoran, lokanta ve market gibi işletmelere yönelik denetimlerine devam eden Bakanlık, şimdi de odağına kasap işletmelerini aldı.

3 İLDE KASAPLAR DENETLENDİ

Bu kapsamda son üç gün içerisinde, üç büyükşehirdeki kasaplara odaklanıldı.

ÜÇ GÜNDE 10 BİN 514 ÜRÜN DENETLENDİ

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan işletmelere yönelik denetimlerde, 751 kasap ve 10 bin 514 ürün denetlendi.

Yapılan denetimler sonucunda 86 ihlal tespit edilirken ilgili işletmelere idari para cezaları uygulandı.

Ayrıca 615 işlem, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların ekonomik haklarının korunması, piyasada adil, dengeli ve şeffaf işleyişin temin edilmesi amacıyla denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.