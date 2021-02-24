Tiger Woods kimdir, nereli, kaç yaşında? Tiger Woods sağlık durumu nasıl?

Dünyanın en başarılı golf oyuncusu olan ABD'li Tiger Woods, büyük bir trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu hakkında bilgiler merak edilirken, Tiger Woods kimdir, kaç yaşında soruları da gündeme geldi.

Golfün süperstarı Tiger Woods, Los Angeles’ta ciddi bir trafik kazası geçirdi. Arabada tek başına olan Woods, enkazdan Los Angeles County itfaiyecileri ve sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı ve ambulansla hastaneye nakledildi.

Yetkililerin yaptığı ilk açıklamada aracın ciddi şekilde hasar gördüğü ve Woods’un özel ekipmanlar sayesinde araçtan çıkartıldığı belirtildi.

Haberin akabinde Tiger Woods kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl? soruları araştırılıyor. İşte Tiger Woods'a dair merak edilenler..

TİGER WOODS KİMDİR?

Tiger Woods, 30 Aralık 1975 tarihinde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde dünyaya gelmiştir.

Tiger Woods tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak bilinmektedir. Dünya birincisi olarak, 2008'de 110 milyon dolar almıştır ve saniyede 148 dolar kazanmaktadır.

1997 Masters Turnuvası'nı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kırmıştır. Woods bu büyük turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçüdür.

2 yaşında babası ile katıldığı TV şovunda Bob Hope''u yendi. 3 yaşında California''da babasının gittiği denizciler klubünde 9 deliğe 48 atışta ulaştı 8 yaşında Uluslararası Optimisit Dünya şampiyonasını kazandı. 16 yaşına kadar 5 kez daha şampiyon oldu.

14 yaşında PGA Ulusal Gençler Turnuvasını ikinci olarak bitirdi. 15 yaşında en genç Amerika Genç Amatörler şampiyonu oldu. Ve üç yıl üstüste şampiyon olarak bu konuda bir ilki gerçekleştirdi. 16 yaşında ilk PGA turnuvasını oynadı 17 yaşında Şu andaki koçu Butch Harmon ile çalışmaya başladı ve Standford Üniversitesinden burs kazandı.

18 yaşında Amerikanın en genç Ametör şampiyonu oldu 19 yaşında İlk büyük turnuvası olan Msaters''a katıldı. Tek amatör katılımcı olan Tiger 41.inci oldu. 20 yaşında Tiger Woods vakfını kurdu. Profesyonel oldu. 790,594 dolar kazandı. 21 yaşında Masters''ı 12 atış ile kazandı. We seriyi en genç kazanan kişi oldu.

22 yaşında 13''ten iyi bitiriş yaptı, 20 turnuvaya katıldı, en iyi giyinen sporcu seçildi.

23 yaşında 11 turnuvada şampiyon oldu. 1953''ten bu yana ilk kez dört kez ardarda turnuva kazanan sporcu oldu. 24 yaşında Grand Slam''de beşinci kez ve en genç kariyer sahibi oluşunu kutladı. Bunu İngiltere ve Amerika açık serilerini kazanarak taçlandırdı.

Dünya genelinde 1. sırada gösterilirken şu ana kadar sadece katıldığı turnuvalardan kazandığı paranın 17 Milyon dolar olduğu açıklandı.

TİGER WOODS SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yerel kaynaklara göre, Tiger Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı.

Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.

Sporcunun son durumu hakkında ilk açıklamayı menajeri yaptı.

Woods’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, menajeri Steinberg ünlü sporcunun birden fazla bacak yaralanması yaşadığını söyledi ve “Şu anda ameliyatta. Mahremiyete olan saygınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ünlü golf dergisi Golf Digest, Woods’un Golf TV’ye çekilen bir video için bölgede olduğunu açıklarken, “Pazartesi günü keyifliydi ancak çekimin ikinci gününde sahaya gelmedi” denildi.