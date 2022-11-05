TikTok videosu çekmek isteyen genç, çatısına çıktığı binadan düşerek hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medya çılgınlığı tam gaz devam ediyor.

Yurt dışında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündeme damga vurdu.

TikTok videosu çekmek için yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan gencin sonu kötü bitti.

Yere çakıldı

Çatıdaki korkuluklardan sarkan genç, bir anda dengesini kaybedince metrelerce yüksekten yere düştü.

Hayatını kaybetti

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Düşüş anı kameralara yansıdı

Gencin düşüş anları, hem binadaki güvenlik kamerası hem de çevredeki vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.

Tiktok videosu çekmek isterken binadan düşerek hayatını kaybetti



