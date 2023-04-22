TİP Sözcüsü Sera Kadıgil Sütlü'den 'hesaplaşacağız' çıkışı

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor...

İttifaklarda bir araya gelen partilerin seçim çalışmaları sürüyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yer alan parti Türkiye İşçi Partisi (TİP)'nden ise tehdit niteliğinde açıklamalar geliyor.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil Sütlü Alman DW Türkçe'ye bir röportaj verdi.

Röportajında, belli kesimlerin bu ülkede daha ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirten Sütlü şunları söyledi:

"Bir sürü ayrımcılığa uğrayan bir kesim var bu ülkede. Daha adıyla sanıyla söyleyelim; zengin, Sünni, Türk, yaşlı bir erkek değilseniz bu hayatta gerçekten hayatınız çok zor."

Hesaplaşma söylemlerinde bulunan Sütlü sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Biz Kürt sorununun çözümünde de eşit yurttaşlığı birinci ve en büyük harflerle önümüze yazıyoruz. Ama asıl baktığımız ve görmek istediğimiz yer budur. Ve arkadaşlarımızla birlikte, bu işin asli özneleriyle ve kendisini devlet sanıp, bu ülkenin kurucu bir unsuruna olmadık ayrımcılığı, olmadık zulmü reva görenlerle önce hesaplaşacağız, daha sonra da bir daha hiçbir kesim için böyle bir zulüm ortamı oluşmasın diye eşit yurttaşlık temelinde gerçekten güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."