Tır şoförlerinin sınırdaki bekleyişi sürüyor

Savaş nedeniyle Ukrayna sınır kapılarında işlem yapılmamasından dolayı, tır şoförleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekletiliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri müdahalenin ardından, Ukrayna'nın sınır kapılarında işlem yapılmıyor.

Bu nedenle Türkiye'den Ukrayna'ya gidiş yolundaki Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır şoförleri bekletiliyor.

Ülkesine yükünü götürmek için Kapıkule’de bekleyen Ukraynalı tır şoförü, ailesini çok merak ettiğini ve çok özlediğini söylerken, bir an önce eve gitmek istediğini belirten tır şoförü, ailesiyle sürekli irtibat halinde olduğunu ifade etti.

BELİRLİ GÜMRÜKLERDE İŞLEM YAPILMIYOR

Ukrayna'ya yük taşıyan bir başka tır şoförü Şahin Ulaş, yollardaki tır şoförü arkadaşlarıyla irtibat halinde olduğunu ve arkadaşlarının Ukrayna'da bazı gümrüklerde işlem yapılmadığını söylediğini belirtti.

"YURT DIŞINA ÇIKMADAN ÖĞRENDİK"

Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemleri tamamlandığı halde yola çıkmadığını ifade eden Ulaş, yeni güzergah için haber beklediğini söyledi. Ulaş, "Çok şükür biz yurt dışına çıkmadan öğrendik ama Ukrayna'ya yakın tır şoförü arkadaşlarımız yollarda bekliyorlar" dedi.

YOL SÜRELERİ UZADI

Bir başka tır şoförü Yıldıray Ördek de, Mersin'den yola çıktığını Belarus'a gideceğini söyledi. Normalde Ukrayna üzerinden geçip Belarus'a gideceğini ifade eden tır şoförü Ördek, savaştan dolayı güzergah değişikliği yaptığını ve yol süresinin 4-5 gün uzadığını söyledi.

CAN GÜVENLİKLERİ TEHLİKEDE

Tır şoförü Mehmet Ulaş, yükünü Rusya'ya götüreceğini ama can güvenliği olmadığı için ve bazı gümrüklerde işlem yapılmadığı için gidemediklerini söyledi. Yeni güzergah için haber beklediğini söyleyen Ulaş, "Biz şuan iyiyiz ama arkadaşlarımız sıkıntıdalar. Allah yardımcıları olsun" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ TANKLARIN ÖNLERİNDEN GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Bir diğer tır şoförü Mehmet Özdemir de, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini söyledi. Özdemir, "Arkadaşlarımızla görüştük tankların önlerinden geçtiğini ifade ettiler. Ben bu durumda nereye nasıl giderim. Millet savaşın içinde zaten" açıklamasında bulundu.