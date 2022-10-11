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    Tırdan yola düşen zehirli madde AFAD ekiplerini harekete geçirdi

    Yurt dışına teslimat için götürülen ve roket yakıtı üretiminde kullanılan zehirli madde dolu variller yırtılıp yola döküldü, AFAD ve polis ekipleri zehirli maddelere müdahalede bulundu.
    • 11.10.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 12:17
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    Tırdan yola düşen zehirli madde AFAD ekiplerini harekete geçirdi

    Erzincan’ın Tercan ilçesinden Erzurum kara yolunun gidiş yönünde meydana gelen olayda, İstanbul’dan çıkan ve varış noktası Özbekistan olan Yunus O.'nun sürücülüğünü yaptığı tırın dorsesinin brandası yırtıldı.  Bir anda plastik variller içinde bulunan hidrojen peroksit çevreye döküldü.

    Tır seyir halindeyken dökülen kimyasallar; özellikle tıp alanında, kâğıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit olduğu için doğaya zarar vermesi sebebiyle panik meydana geldi.

    Şoför yolun kenarındaki bariyere dayanarak durdu ve ekiplere haber verdi.

    Doğaya kimyasal sızmaya başlayınca olaya AFAD ekipleri dahil oldu

    Jandarma ve trafik ekipleri tarafından karayolu ve çevre güvenliği sağlanarak bölgeye AFAD’dan ekipler çağrıldı.

    Gelen uzman ekipler, özel koruma kıyafetlerini giyinerek yola dökülen hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti.

    İHA'nın haberine göre variller herhangi bir tehlike oluşturmayacak duruma getirildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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