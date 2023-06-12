TİSK Başkanı açıkladı! Asgari ücret bayramdan önce belirlenecek Özgür Burak Akkol, asgari ücrete zammının bayramdan önce belirleneceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye gözlerini asgari ücret zammına dikti.

Milyonları ilgilendiren asgari ücret düzenlemesi için pazarlık süreci yarın başlıyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin toplantı öncesindeki resmi olmayan ilk temas olduğu dillendirildi.

Bayramdan önce belirlenecek

Görüşmenin hemen ardınan kamera karşısına geçen Akkol, asgari ücret sürecinin bayramdan önce tamamlanacağını açıkladı.

Akkol'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin beklenti var. Yarınki komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır.



Enflasyon düşüş trendinde, ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. İstihdamı da aksatmayacak, sürdürülebilir, dengeli, çalışanın ve işverenin dengesini alan bir tutar. Hızla ülke gündeminden bu konuyu çıkaralım.

"İşveren desteği artırılarak devam etmeli"