Togg bu kez de Zonguldak'ta Yerli ve Milli araç Togg, bu sabah saatlerinde Zonguldak’a geldi. Vatandaşlar aracı yakından inceledi.

İHA Türkiye'nin milli gururu Togg, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yerli ve Milli araç Togg, bu sabah saatlerinde Zonguldak’a geldi. Togg’u teslim alan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, şehirde tur attı. Son durağı sahil Başkan Alan, şehirde yerli ve milli araçla ardından Togg’u belediye binası önüne çekerek halkın beğenisine sundu. Togg’un son durağı ise sahil bandı oldu. Başkan Alan, Togg’u sahil bandına getirdi. Vatandaşlar Togg’u yakından inceleyerek bol bol fotoğraf çektirdi.