Togg bu kez de Zonguldak'ta
İHA

Türkiye'nin milli gururu Togg, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Yerli ve Milli araç Togg, bu sabah saatlerinde Zonguldak’a geldi.

Togg’u teslim alan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, şehirde tur attı.

Son durağı sahil

Başkan Alan, şehirde yerli ve milli araçla ardından Togg’u belediye binası önüne çekerek halkın beğenisine sundu. Togg’un son durağı ise sahil bandı oldu.

Başkan Alan, Togg’u sahil bandına getirdi. Vatandaşlar Togg’u yakından inceleyerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Togg’un son durağı sahil bandı oldu #1
Togg’un son durağı sahil bandı oldu #2
Togg’un son durağı sahil bandı oldu #3