TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Fiyat belli olmadı

Togg'un üretim tesisinin açılışı ve ilk seri üretim aracın banttan inme töreni bugün yapılacak. Gazetecilere açıklama yapan Karakaş, aracın fiyatının henüz belli olmadığını söyledi.

Türkiye, otomotiv sektöründe 'ben de varım' dedi. O büyük gün geldi, çattı.

Türkiye'nin otomobili Togg'un üretim üssü olan Gemlik fabrikasının açılışı bugün yapılacak.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Gemlik'teki fabrikada açılış öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"Fiyat belli değil"

Gazetelerin aracın fiyatı ne olacak sorusuna Karakaş, "Günümüz dünyasında hiçbir şirket 5 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugün ilk seri üretim araç banttan inecek"



Aracın renkleriyle ilgili detaylar veren TOGG CEO'su Karakaş "Aracın renkleri Türkiye'nin renklerinden seçildi. Her adımı şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaştık. Gemlik'teki tesiste bugün ilk seri üretim araç banttan inecek."

Kampüsle ilgili ayrıntılarveren Gürcan Karakaş, "Akıllı cihazdan bahsetmiştik. Küresel boyutta rekabet edebileceğinden bahsettik. Biz bunları adım adım hayata geçirdik. Bugün Gemlik Kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçların banttan indiği güne geldik." diye konuştu.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları ise şu şekilde:



"Her şeyi tek çatı altında yapabildiğimiz bir kampüs"

"Peki biz buraya neden kampüs diyoruz arkadaşlar? Bunu izah etmek isterim. Her şeyden önce burası otomobilden fazlasıysa bir akıllı cihaz ekosistem merkezi ise o zaman zaten bir üretim, imalat merkezi olamaz.

Dolayısıyla biz burada mühendisliğimizi, prototiplerimizi, tasarımlarımızı… Her şeyi bir çatı altında yapabildiğimiz, yapabileceğimiz bir kampüs olarak görüyoruz.İsmini o yüzden TOGG'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü olarak koyduk. Gün içerisinde sizlere biraz daha detaylı olarak aktarmak istiyoruz."