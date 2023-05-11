Togg dolandırıcılık uyarısı yaptı! Sahte ilanlar için hukuki süreç başlatacağız Togg'un resmi sayfasında yer alan açıklamada yerli otomobil adına açılan hesaplardan hisse senedi yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılarda bulundu.

ensonhaber.com

Türkiye hayallerini yaşayan ülke konumuna geldi.

İlk banttan inen araçların ardından vatandaşların yoğun ilgisi yurdun birçok noktasında devam ediyor.

Bir diğer yandan Türkiye'nin yeri ve milli otomobilini kullanmak isteyen bazı vatandaşlar ise bu durumu kullanmaya çalıştı.

Dolandırıcılara karşı uyarı yapıldı

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Togg’un resmi twitter hesabında yayınlanan uyarıda, ‘Togg hissesi satın alın, Togg hisselerine yatırım yapın, Togg yatırım için platform açıyor, Togg kazanma şansı yakalayın’ başlıklarıyla gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltıcı ilanlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

"Sahte ilanlar için hukuki süreç başlatacağız"

Konuya ilişkin bilgilendirmede, bu tür paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olup, kullanıcıların resmi kanallar dışındaki paylaşımlara itibar etmemelerine dikkat çekildi.

"Markamızın kullanılması yasa dışıdır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: