Tokat'a giden Togg'a vatandaş ilgisi

İHA

Türkiye'nin milli gururu Togg, Tokat'ın Niksar ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Niksar ilçesinin merkezinde bulunan tarihi saat kulesinde gerçekleştirilen tanıtım programına yüzlerce vatandaş katıldı.

Alana getirilmek üzere şehrin en işlek caddelerinden geçen Toog’u gören vatandaşlar fotoğraf çekilebilmek için adeta izdiham oluşturdu.

Togg sergi alanına geldiğinde yağmur etkili olmasına rağmen vatandaşların ilgisinde azalma olmadı.

Niksar belediye başkanı Özdilek Özcan, Togg otomobilini incelediğini ve kaliteli olduğunu belirterek şu cümleleri aktardı;

Ülkemiz için önemli hedeflerden bir tanesiydi. Devrim otomobiliyle Türkiye bu işi çoktan başarmıştı, ancak birileri buna engel oldu. O günlerde böylesi projelerin önü kesildi bugün hamdolsun kendi milli ve yerli aracımızı yaptık. Bende ilk defa Ordu ilimizde gördüm. Gerçekten çok kaliteli içine bindiğinizde büyük bir ekran karşılıyor. Akıllı bir cihaz ve iç dizayn olarak baktığımızda çok kaliteli olduğunu gördüm. Çalıştığını hissetmiyorsunuz, araç elektrikli olduğu için seyir halinde hiç bir ses gelmiyor. Bu günleri gördüğümüz için rabbime hamdolsun.